Jason Denayer'e bir talip daha!

Galatasaray'ın tekrar kiralamak istediği Jason Denayer için Manchester City'e ulaşan tekliflerin gün geçtikçe arttığı belirtildi.

Belçika basınında yer alan haberde; Jason Denayer için Galatasaray dışında Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya ve Borussia Mönchengladbach'ın da talip olduğu belirtildi. AS Roma'nın da menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ancak bu transferde ciddi olmadığı belirtildi.

Bu kulüpler dışında Manchester City ile kulüp ilişkileri kuvvetli olan İspanya La Liga ekibi Girona'nın da talip olduğu ve transfer için görüşmeler yaptığı ifade edildi.

"GERİ SATIN ALMA BEDELİ" ŞARTI

Manchester City'nin ise Jason Denayer'in potansiyelini düşünürek satacağı kulüplere "Geri satın alma bedeli" şartını koştuğu bilgisi de verildi.

Manchester City benzer bir uygulamayı Villarreal'e 14 milyon euro'ya sattığı Enes Ünal için de yapmıştı. City, 5 yıl içinde Enes Ünal'ı geri satın almak için 20 milyon euroluk bir madde koydurmuştu.

DENAYER'İN DÜŞÜNCESİ...

Jason Denayer'in ise şu an Tokyo'da tatilde olduğu ve gelecek planının Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğu, İstanbul'da kendisini evinde hissettiği ve bu nedenle diğer kulüplere sıcak bakmadığı notu düşüldü.

(Sporx)