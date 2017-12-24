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Javier Pastore takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı

Son olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen Javier Pastore, devre arasındaki olası transferiyle ilgili konuştu. Arjantinli futbolcunun açıklamaları ise Fenerbahçelileri üzecek cinsten.

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Paris Saint Germain'le olan sözleşmesi 2019 yazında bitecek olan fakat buna rağmen kulüpten ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Javier Pastore, geleceğiyle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Son olarak adı Fenerbahçe'yle birlikte anılan Arjantinli orta saha oyuncusu, El Mundo Deportivo'ya verdiği mülakatta Sarı-Lacivertlileri üzecek sözler söyledi.

PSG'yle 1,5 yıl daha kontratı bulunduğunu hatırlatan Pastore, "Arkadaşlarımla vedalaştığıma yönelik haberler tamamı ile yalan. Ben, hep bu kulüpte oynamayı düşündüm ve sahada elimden geleni vermeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Sadece daha fazla süre almak istediğini belirten yıldız futbolcu, "Son maçlarda daha çok oynadım ve bu yüzden kulübümde mutluyum." şeklinde konuştu.

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