Javier Pastore'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak açıklama

Transferde ismi Beşiktaş ile anılan Paris Saint-Germain'in Arjantinli 10 numarası Javier Pastore, Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 3-0 yendikleri maçın ardından geleceği hakkında konuştu.

"BAŞKA TAKIMA GİTMEM SEÇENEKLER ARASINDA''

PSG'den ayrılabileceğinin sinyallerini veren Pastore, ''Transfer hakkında net bir şey söyleyemem. Şu an transfer konuşmanın sırası değil, transfer sezonu açılmadı. Ama elbette başka bir takıma gitmem seçenekler arasında yer alıyor. PSG ile bir yıllık sözleşmem kaldı ve sezon sonunda kulübümle konuşacağım. Sonra neler olacak hep beraber görürüz'' diye konuştu.

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

2011 yılında Palermo'dan 42 milyon Euro'ya transfer edilen 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, bu sezon PSG formasıyla toplam 27 maça çıkarken 5 gol ve 2 asist üretti. Pastore'nin sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek.

(Sporx)