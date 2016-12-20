Jeremain Lens sürprizi! Başakşehir...
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nun 3. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Göztepe'yi 6-2 mağlup etti.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki gol düellosunu Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens de tribünden izledi.
Jeremain Lens'in Göztepe'nin Hollandalı futbolcusu Leroy George'un arkadaşı olduğu öğrenildi. Leroy Georgre 90 dakika forma giydiği karşılaşmada 1 asist kaydetti.
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