Jeremain Lens'in performansı Quaresma'yı unutturdu

Beşiktaş'ta geçen sezon en çok tartışılan isimlerin başında gelen Jeremain Lens daha sezonun çok başı olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla 2017-18'i unutturmakta kararlı. İyi bir kamp dönemi geçiren ve 6 hazırlık maçının tamamında oynayan Hollandalı futbolcu çalışmalarının karşılığını oynadığı 4 resmi maçta da gösterdi.

Dünya Kupası'nda mücadele eden Ricardo Quaresma'nın yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendiren Lens oynadığı 3'ü Avrupa Ligi elemesi, 1'i Süper lig olmak üzere 4 resmi maçta 1 gol atıp, 4 asist yaparken 5 gole direkt katkı sağladı. Geride kalan sezonda ise 32 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu 4 gol, 5 asistle sezonu tamamlamıştı.

ISLIKLAR YERİNİ ALKIŞA BIRAKTI

Fenerbahçe'de oynadığı 2016-17 sezonunda 38 maçta 5 gol, 17 asistlik grafiğinin çok gerisinde kalan Hollandalı futbolcu bu görüntüsü nedeniyle zaman zaman Beşiktaş seyircisinin tepkisini çekmiş ve bu durum bazı maçlarda ıslıklanmasına kadar gitmişti.

Akhisar karşısında Babel'in golünde asist yapan Jeremain Lens sakatlanıp çıktığı 79. dakikaya kadar takımın en dikkat çeken oyuncularının başında geliyordu. Hücumdaki etkinliğinin yanı sıra arkasında oynayan Gökhan Gönül'le uyumu, savunmaya yardımı da dikkat çekerken yerini de alkışlarla Adriano'ya bıraktı. Hollandalı yıldız bu performansıyla formayı kolay kolay bırakmaya niyetinin olmadığını gösterirken aynı bölgede oynayan Quaresma'ya da işinin zor olacağının sinyalini verdi.

(Vatan)