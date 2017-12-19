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Jeremy Menez Club America ile anlaşmak üzere

Antalyaspor'un sezon başında Bordeaux'dan büyük umutlarla transfer ettiği Jeremy Menez ayrılıyor.

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Antalyaspor'un sezon başında Bordeaux'dan büyük umutlarla transfer ettiği Jeremy Menez ayrılıyor. 

Sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Menez, devre arasında Meksika'nın yolunu tutacak. L'Equipe gazetesinin haberine göre Meksika Liga MX ekiplerinden Club America, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için girişimlere başladı. Menez'in de bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor. 

Açılış liginde normal sezonu 3. sırada bitiren Club America, play-off yarı finalinde şampiyon Tigres'e elenmişti.

Büyük hayal kırıklığı!

Antalyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Menez bu sezon sadece 9 maçta toplam 307 dakika forma giyerken gol veya asist katkısı yapamadı. 

İlk Avrupa dışı kariyeri olacak!

Kariyerinde Sochaux, Monaco, Roma, PSG, Milan, Bordeaux ve Antalyaspor gibi takımlar bulunan Fransız kanat oyuncusu hiç Avrupa dışına çıkmamıştı.

(Ajansspor)

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