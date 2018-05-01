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Jerome Boateng, sosyal medya hesabından Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi

Real Madrid-Bayern Münih maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Jerome Boateng, sosyal medya hesabından maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Bayern Münih'in karşılaştığı mücadeleyi sakatlığı yüzünden kaçıran Jerome Boateng, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Bayern Münih'in penaltı beklediği pozisyona Boateng sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Pozisyonun fotoğrafını paylaşan Boateng, "Penaltı yok mu? Hadi be..." ifadelerini kullandı.

Pozisyonun ardından Bayern Münihli futbolcular uzun süre Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu. (Sporx)

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