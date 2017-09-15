Jese'nin oğlu hayat mücadelesi veriyor

PSG'den Stoke City'ye transfer olan İspanyol golcü Jese Rodriguez'in transferinden önce 26 Haziran'da prematüre doğumla bir oğlu dünyaya gelmişti. Jese'nin hasta olarak doğan küçük oğlunun tedavisi halen sürüyor. O günden beri Gran Canaria'da bir hastanede olan küçük Nyan için sürekli İngiltere ile İspanya arasında mekik dokuyan İspanyol futbolcu zor günler yaşıyor.

ÇOCUĞU, AMELİYAT OLACAĞI GÜNE KADAR HASTANEDE KONTROL ALTINDA

İngiltere'de olduğu zamanlarda sosyal medya vasıtasıyla oğlundan haber alıyor. Prematüre doğan Nyan'ın ameliyat olması gerekiyor. Ancak vücudu yeterince gelişmediği için ameliyat olacağı güne kadar hastanede kontrol altında tutuluyor. Eşi Aurah Ruiz ile Nyan adını verdikleri minik bebeğiyle gurur duyan Jese, Instagram'dan oğlunu öperken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşırken minik oğluna duygusal bir mesaj yazarken içindekileri döktü.