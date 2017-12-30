Joacim Nordh: Elmander'i arıyoruz ama kendisine ulaşamıyoruz
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcılığı görevine getirileceği iddia edilen Johan Elmander için İsveç ekibi Örgryte başkanı Joacim Nordh açıklamada bulundu.
İsveç ekibi Örgryte forması giyen Johan Elmander için kulüp başkanı Joacim Nordh flaş bir açıklama yaptı.
Elmander için Galatasaray'dan herhangi bir resmi teklif almadıklarını dile getiren Nordh "Söylenti dışında bir şey yok. Herhangi bir kulüpten teklif almadık" dedi.
Antrenmanlara 6 Ocak'ta başlayacaklarını da hatırlatan Nordh, İsveçli yıldız oyuncunun geleceği hakkında "Elmander'in nerede olduğunu şu an bilmiyoruz. Telefonlara cevap vermiyor. Bu nedenle, kendisine ulaşan bir teklif olup olmadığı konusunda yorum yapamıyorum. Antrenmanlar başlamadan kendisiyle bir araya geleceğiz. O zaman geleceği hakkında konuşup işleri netleştireceğiz" şeklinde konuştu.
(Fotomaç)
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