Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Johan Djourou SPAL'e transfer olacak

Antalyaspor’un stoperi Johan Djourou’u Seri A ekibi SPAL’ın kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçen sezon küme düşme hattının 3 puan üzerinde 38 puanla 17. sırada tamamlayan İtalyan ekibi savunmasına takviye yapmak istiyor.

SPAL geçen sezon boyunca kalesinde 59 gol görmüş ve ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olmuştu. Kırmızı-beyazlı formayı geçen sezon 18 maçta sırtına geçiren başarılı stoper 1 golle skora katkı verdi.

Sözleşmesi 2019’da sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncunun transfermarkt değeri 850 bin Euro civarında. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

O sahne bakın nerede çekilmiş?

O sahne bakın nerede çekilmiş?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA