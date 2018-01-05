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Johan Elmander, futbolu bıraktığını açıkladı

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen İsveçli futbolcu Johan Elmander, futbolu bıraktığını açıkladı.

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Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen İsveçli futbolcu Johan Elmander, futbolu bıraktığını açıkladı.

Elmander'in açıklamaları şöyle;

"Bugün benim için kenara çekilip, alanı genç jenerasyona bırakma zamanı. Bütün kariyerim boyunca bana destek olan bütün kulüplerime ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bu büyük macerayı yaşadığım için çok gururlu ve şükran doluyum."

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