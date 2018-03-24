Johan Elmander: Galatasaray taraftarları benim geri dönmemi istiyor

Galatasaray'a geri dönen Johan Elmander, ülkesinde açıklamalarda bulundu. Aftonbladet gazetesine konuşan İsveçli oyuncu, G.Saray'daki kariyeri ile ilgili bilgiler verirken görevini de net olarak açıkladı:

"Galatasaray'a gelmeden önce Fatih Terim ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Antrenörlük rolü için önce kursa gitmemin daha iyi olacağını düşündük. Ayrıca ailemle birlikte çok sık yer değiştirmiştik. Şimdilik İsveç'te olmak bizim için daha iyi. G.Saray'ın kuzeyden transfer edebileceği oyuncuları gözlemliyorum.

'DÖNMEMİ İSTİYORLAR'

G.SARAY gibi büyük bir kulübün standardında zorluk yaşamayacak birilerine bakıyorum. Bu bölgede bu özellikle birkaç futbolcu var. G.Saray'ın şu anki teknik ekibi benim forma giydiğim dönemle neredeyse aynı. Taraftarlar da benim tekrar geri dönmemi istiyorlar. Harika bir kulüp. Bunun bir parçası olmak benim için mutluluk verici."

'Sersem gibi oluyordum'

"Bazen günde iki kez idman yapıyorum. Kendimi güçlü hissediyorum. Artık 36 yaşındayım. Maçlar esnasında sersem gibi oluyordum. Bazen çift bile görüyordum. Maçtan sonra baş ağrısı oluyor ve uzun süre de geçmiyordu. Bu nedenle de futbolu bıraktım. Şu anda tekrar iyi bir uyku çekebiliyorum."

'Ben burada ne yapıyorum'

"Geleceğimle ilgili kaygılanmadım dersem yalan olur. Özellikle başımın çok ağrıdığı zamanlarda. Kariyerimi düşündüğümde kendimle gurur duyuyorum. Artık devam etmeye değmezdi.

Helsingborg'a 3-0 yenildiğimiz maçta kariyerimde ilk kez sahada "Acaba ben burada ne yapıyorum?" diye hissettim. Oyun iyi gitmiyordu ve ben vazgeçtim. Ki bu benim stilim değildir. İşte o zaman karar verdim."

'TV yorumculuğu bana göre değil'

"TV yorumculuğu için teklif geldi ancak ben o kişi değilim. Bence futbolu bırakmış elit futbolcular için antrenörlük kurslarına gitmek biraz çılgınca. Orada iyi bir eğitim var. Burada soru, acaba kursa katılmak için yeteri kadar zamanınız var mı? Ben yine de kursa yazılacağım."

(Vatan)