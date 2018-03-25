Johan Elmander, Garry Rodrigues'in alternatifini buldu: Samuel Adegbenro

36 yaşındaki eski futbolcunun, araştırdığı isimlerden biri de çok geçmeden ortaya çıktı. O da Norveç ekibi Rosenborg'un Nijeryalı oyuncusu Samuel Adegbenro.

FİYATI ŞİMDİLİK CAZİP

Elmander'in 22 yaşındaki kanat forvet için teknik direktör Fatih Terim'e verdiği raporda "Garry Rodrigues takımdan ayrılırsa yerini rahatlıkla doldurabilir" yazdığı ayrıca Adegbenro'nun geleceğe yatırım sayılabilecek bir futbolcu olduğu yönünde not düştüğü ifade edildi.

Johan'ın son olarak piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında olan Nijeryalı'nın Avrupa'da henüz tanınmadığı için fiyatının düşük olduğu bilgisini de paylaştığı kaydedildi.

Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kanatta görev yapan ve ters ayaklı olması nedeniyle rakip savunmaları zorda bırakan Adegbenro sürpriz şutlarıyla da dikkat çekiyor.

Orta sahanın ortası ve sağ kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, henüz milli takım formasıyla tanışamadı. Kulüp kariyerinde 96 resmi karşılaşmaya çıkan Adegbenro 23 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Futbola ülkesinin Prime takımında başlayan Adegbenro, 2014-15 sezonunda Norveç takımı Viking'e transfer oldu. Bu sezon başında ise 900 bin euro'ya Roserborg'a geldi ve 4 yıllık imza attı.

(Fotomaç)