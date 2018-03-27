Johan Elmander'in Galatasaray için keşfettiği son yıldız Marcos Bolados

İsveçli futbol adamının bu sefer ki keşfi Şili'den; o isim ise Marcos Bolados.

Elmander geçtiğimiz gün oynanan İsveç- Şili maçında Brondby'nin sağ beki Johann Lansson'u izlemek amacındaydı. Fakat teknik direktör Janne Anderson oyuncuya son 10 dakika şans verdi. Elmander'in gözüne girense 22 yaşındaki Bolados oldu.

AYAKLARINA HAKİM

Maçta oldukça beğendiği Şili ekibi Universidad'ın kanat oyuncusu için G.Saray scout ekibine yeni bir rapor gönderen Johan'ın "Kısa boylu olduğu için oldukça seri. Topu ileri hızlı taşıyor ve ayaklarına da çok hakim" notunu düştüğü gelen haberler arasında.

Elmander geçtiğimiz günlerde de Nijeryalı Adegbenro'yu Fatih Terim'e önerip "Geleceğe yatırım olabilir" demişti.

1.68 boyundaki Marcos Bolados, bu sezon Şili liginde 6 maçta forma giydi. Henüz gol veya asist üretemeyen, sağ kanat oyuncusu ilk kez formasını giydiği Şili Milli Takımı'na ise golle başladı. 2-1 kazanılan mücadelenin 90. dakikasında galibiyet golünü attı.

Garry gidiyor mu?

Adegbenro sonrası yeni bir kanat oyuncusunun önerilmesi sezon sonunda Garry Rodrigues'in satılacağını iddialarını güçlendirdi. Sarı-kırmızılı kulübün, 10 milyon euro bonservis istediği Rodrigues'i sezon sonu gönderip bu iki isimden birini alabileceği konuşuluyor.