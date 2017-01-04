John Obi Mikel, Çin yolcusu!

Ýngiltere Premier Lig takýmlarýndan Chelsea'de forma giyen Nijeryalý orta saha oyuncusu John Obi Mikel'in Çin'e transfer olacaðý iddia edildi.

Ýngiliz Daily Star gazetesi, Antonio Conte yönetimindeki Chelsea'da bu sezon fazla forma þansý bulamayan ve La Liga ekibi Valencia ile adý anýlan 29 yaþýndaki oyuncuya Çin Ligi takýmlarýndan Tianjin TEDA'dan teklif geldiði ve bu teklifin ardýndan baþarýlý futbolcunun rotasýný Çin'e çevirdiðini öne sürdü.

Gazetede yer alan haberde Mikel'in Tianjin TEDA ile yýllýk 7.2 Milyon Euro'dan üç yýllýk bir sözleþme imzalayacaðý belirtildi.

11 yýldýr Chelsea formasý giyen John Obi Mikel, Londra ekibiyle 10 kupa kazanma baþarýsý gösterdi.