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Jorge Carrascal'ı Beşiktaş'a teklif ettiler

Beşiktaş'ın bonservisi Sevilla'da bulunan ve geçen sezonu Ukrayna'nın Karpaty Lviv takımında kiralık geçiren Kolombiyalı 10 numara Jorge Carrascal ile ilgilendiği iddia edildi.

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Takımdan ayrılan Talisca'nın yerini doldurmaya çalışan Beşiktaş için İspanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

İspanyol basınının haberine göre Beşiktaş, bonservisi Sevilla'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Ukrayna'nın Karpaty Lviv takımında kiralık geçiren 20 yaşındaki Jorge Carrascal'ı transfer etmek istiyor.

Tekniği ve oyun stili olarak Neymar'a benzetilen ve 'Kolombiyalı Neymar' lakabı takılan genç yıldız için Sevilla'nın 2 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

UKRAYNA'DAN TALİPLERİ VAR

Jorge Carrascal ile Beşiktaş'ın dışında Ukrayna'dan Shakthar Donetsk ve Dinamo Kiev'in de ilgilendiği kaydedildi.

20 yaşındaki 10 numara, Monchi zamanında Millonarios'den Sevilla'ya 900 bin Euro bonservis ücreti ile transfer olmuştu. Carrascal, geçen sezon Lviv ekibiyle çıktığı 22 maçta 6 gol ve 4 asist üretti.

(Sporx)

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