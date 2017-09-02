Jose Antonio Reyes Malatyaspor'a geliyor

Neredeyse kadrosunu baştan aşağıya değiştiren ve transfer ettiği isimlerle gücüne güç katan Yeni Malatyaspor, Jose Antonio Reyes’i takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce İspanyol yıldız ile bir araya gelen Sarı- Kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcudan “Türkiye’ye gelirim” cevabını aldı. Bunun üzerine Doğu temsilcisinin Başkanı Adil Gevrek, düğmeye bastı, çalışmalarını hızlandırdı. Tecrübeli oyuncu ve menajeriyle pazarlık masasına oturan Malatyaspor, Reyes’e 1+1 yıllık sözleşme teklif ederken, senelik de 1.2 milyon Euro (4.9 milyon TL) önerdi. Ancak yıldız futbolcu, Sarı- Kırmızılılar’dan yıllık 1.5 milyon Euro (6.1 milyon TL) talep etti. Tarafların en kısa zamanda tekrardan bir araya gelmesi ve ortak noktada buluşması bekleniyor.

‘Büyük katkı sağlar’

İspanyol futbolcu ile pazarlıklar kıran kırana sürerken, teknik direktör Ertuğrul Sağlam da yönetime tüm şartların zorlanması gerektiğini iletti. Reyes gibi lider ve tecrübeli bir isme ihtiyaçlarının olduğunu belirten 47 yaşındaki çalıştırıcının, “Reyes çok üst düzey bir futbolcu. Bize geldiği takdirde büyük katkı sağlar. Üstelik forma satışlarından da iyi bir gelir elde ederiz” dediği öğrenildi. Doğu ekibi, transfer döneminin son gününe kadar Arsenal, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi dev takımlarda görev yapan 33 yaşındaki futbolcuyu Malatya’ya getirmek istiyor.

(Fanatik)