Jose Fernandao: Beşiktaş'ı eleyip finale çıkacağız

Fenerbahçe'de 3. sezonunu tamamlamak üzere olan Brezilyalı forvet Fernandao, Fenerbahçe Dergisi'ne röportaj verdi.

Sarı - lacivertli ekipteki geleceğinden, şampiyonluktan ve gol sevincinden de bahseden Fernandao, ligin zirvesi için hala şansları olduğunu ifade etti.

"BENCE HALA ŞANSIMIZ VAR"

Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarını belirten Fernandao, "Zirve yolunda puan rekabeti içinde olduğumuz takımlardan ziyade, alt sırada bulunan takımlara karşı kaybettiğimiz puanlar şampiyonluğu belirliyor bence. Ben, hala şansımızın olduğuna inanıyorum ve bunun için sonuna kadar savaşacağız" dedi.

FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıklayan golcü oyuncu, "4,5 yıldır Türkiye'deyim, çok iyi adapte oldum. 1 yıl daha kontratım var. Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı olduğu ve kalmamı istediği müddetçe burada kalacağım" diyerek yönetime mesaj yolladı

"BEŞİKTAŞ'I ELEYİP FİNALE ÇIKACAĞIZ"

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacakları maçtan tur ile ayrılmak istediklerini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağımız Beşiktaş maçında taraftarlarımızın stadımızı doldurup yine bizi desteklemelerini istiyorum. UEFA Kupası'na direkt katılmamızı sağlayacak Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ı yarı finalde eleyip kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"50 GOLE ULAŞMAK İSTİYORUM"

Gol ortalamasının iyi olduğunu ancak şampiyonluk kazanmadığı sürece bir değeri olmadığının altını çizen golcü oyuncu, "3 yılda 100 maçı tamamlamak üzereyim ve 50. golüme ulaşmayı hedefliyorum, az kaldı. Bence benim için iyi bir ortalama ama Fenerbahçe için bir kupa kazanmadıktan sonra bunların hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'DA BREZİLYA GÜLECEK"

Brezilya'nın Rusya'daki Dünya Kupası'nı kazanmasını istediğini belirten Jose Fernandao, "Kafamda milli takımda oynamak olmasa da her zaman bir taraftar olarak destekliyorum. Umarım iyi bir turnuva geçirip Kupa'yı kazanırlar. Brezilya halkının sahip olduğu az mutluluktan biri de futbol. Takım, Brezilya halkına hak ettiği mutluluğu vermeli" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ HULK'A BENZETİYORUM!"

Çocukları ile çizgi film izlediğini söyleyen ve kendisini 'Hulk'a benzeten Brezilyalı forvet oyuncusu, "Çocuklarım sayesinde ben de çizgi film izliyorum. Örümcek Adam, Hulk, Thor, Kaptan Amerika onların sevdiği karakterler. Ben de kendimi, güçlü ve savaşçı olmasından dolayı biraz Hulk'a benzetiyorum. Çocuklarım da beni bu şekilde çağırıyor, "Babam çok güçlü, Hulk'a benziyor" diyorlar, ben de onlardan bunu duyunca gurur duyuyorum. (Golcü oyuncu, kendisini "Hulk" diye çağıran oğullarına bacağına yaptırdığı Hulk dövmeyle karşılık veriyor.)

(Sporx)