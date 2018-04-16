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Jose Fernandao'dan Beşiktaş derbisi için iddialı açıklamalar

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao, Beşiktaş'la oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına hazır olduklarını belirtti.

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Eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda iyi bir performans gösterdiklerini  vurgulayan Fernandao, "Beşiktaş'a karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Beşiktaş karşılaşmasına hazırız. Onların stadına gittiğimizde çok iyi  bir maç çıkardık. Şimdi ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Bana göre,  taraftarlarımızın desteğiyle kesinlikle bu maçtan mutlu ayrılan taraf biz  olacağız." diye konuştu.

Derbi mücadelesi öncesinde taraftara destek çağrısında bulunan  tecrübeli futbolcu, şunları söyledi:

"Taraftarlarımızdan ricam, stadımıza gelsinler, bizi desteklesinler,  bizim arkamızdaki o büyük güçlerini göstersinler. Biz saha içerisinde elimizden  gelenin en iyisini yapacağız. Dileğimiz, o maçtan bizi finale taşıyacak bir  sonuçla ayrılmak. Finalde olmak istiyoruz."

Fernandao, sarı-lacivertli formayla 100. maçını geride bıraktığı için  çok mutlu olduğunu ve bu sayıyı yukarılara taşımak istediğini de sözlerine  ekledi.

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