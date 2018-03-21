Jose Mourinho; Blind, Smalling, Shaw, Herrera, Mata, Fellaini ve Martial'in biletini kesti

İngiltere Premier Ligi'nde ikincilik mücadelesi veren ve Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'ya elenen Manchester United'da sezon sonunda büyük bir değişim planlanıyor.

Ada basınında çıkan haberlere göre, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroyu yeniden kurmak için hazırlıklara başladığı ve yönetimle önemli bir toplantı gerçekleştireceği iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın bu değişimle birlikte Blind, Smalling, Shaw, Herrera, Mata, Fellaini ve Martial'le yollannı ayıracağı öne sürüldü.

(Fanatik)