Jose Mourinho; Blind, Smalling, Shaw, Herrera, Mata, Fellaini ve Martial'in biletini kesti
Manchester United Teknik Direktörü Mourinho, başarısız sonuçların ardından 7 yıldızla yollarını ayırma kararı aldı.
İngiltere Premier Ligi'nde ikincilik mücadelesi veren ve Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'ya elenen Manchester United'da sezon sonunda büyük bir değişim planlanıyor.
Ada basınında çıkan haberlere göre, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroyu yeniden kurmak için hazırlıklara başladığı ve yönetimle önemli bir toplantı gerçekleştireceği iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın bu değişimle birlikte Blind, Smalling, Shaw, Herrera, Mata, Fellaini ve Martial'le yollannı ayıracağı öne sürüldü.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.