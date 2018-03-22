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Jose Mourinho: Manchester City bizden daha iyi bir takım

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu ve rakipleri Manchester City'nin kendilerinden daha iyi olduğunu belirti.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla'ya sürpriz bir şekilde elenen Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, ''İnsanların Şampiyonlar Ligi'nden elendik diye üzülmesini anlıyorum ama bundan daha fazlasını anlayamıyorum. Sadece İngiltere'de değil tüm dünyada büyük takımlar bir momentum yakalar ve zaferlere böyle ulaşır.'' dedi.

''BİZDEN İYİ SADECE 1 TAKIM VAR''

Premier Lig'in zirvesinde yer alan Manchester City'nin kendilerinden daha iyi olduğunu söyleyen Mourinho, ''Premier Lig'de bu dediklerime sahip tek bir takım var. Bizden iyi hazırlanmış sadece bir takım var. 1 takım önümüzde, 18 takım da gerimizde.'' şeklinde konuştu.

''BEYNİ OLAN, SPORDAN ANLAYAN İNSANLAR...''

Önümüzdeki yıllarda yine şampiyonluk için oynayacaklarını söyleyen Jose Mourinho, ''İleride 19 takımı geride bırakmak istiyoruz. Beyni olan insanlar, bu spordan anlayan insanlar iyi bir yolda olduğumuzu görüyordur. Bence iyi bir yoldayız.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

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