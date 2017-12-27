Jose Mourinho transfer istedi

İngiltere Premier Ligi'nde dün Burnley karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Manchester United'ın şampiyonluk şansı artık mucizelere kalmış görünüyor.

Lider Manchester City'nin bugün deplasmanda Newcastle United'ı yenmesi hâlinde rakibinin 15 puan gerisine düşecek olan Kırmızı Şeytanlar'da menajer Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamaları ise olay yarattı.

Kulübün transfere yeteri kadar para harcamadığını ileri süren Portekizli menajer, "Manchester City, forvet fiyatına savunma oyuncusu transfer ediyor. Eğer büyük kulüp olmaktan bahsediyorsanız daha çok para harcamalısınız." sözlerini kullandı.

Portekizli menajer, transfer bütçesinden şikayet etse de Old Trafford'a ayak bastığı 2016 yazından bu yana tam 300 milyon sterlin harcadı.

Kırmızı Şeytanlar, Romelu Lukaku için 75 milyon sterlin öderken Paul Pogba'yı da 89 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katarak transfer rekoru kırmıştı.