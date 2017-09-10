Jose Sosa 480 gün sonra Süper Lig'de forma giydi

Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzon'a gelerek dün resmi sözleşme imzalayan yeni transferlerden Jose Sosa'yı sahaya sürdü. Yeni transferlerden Slovak futbolcu Tomas Hubocan'ı yedek kulübesinde oturtan deneyimli teknik adam, Volkan Şen'i ise maç kadrosuna almadı.

En son Beşiktaş formasıyla 2015-2016 sezonun 34. haftasındaki Konyaspor'a karşı mücadele eden Jose Sosa, 480 gün sonra Süper Lig'de görev yaptı.

Trabzonspor taraftarları, maç öncesi Arjantinli oyuncuyu tribünlere çağırıp alkışlayarak sevgi gösterilerinde bulundu.

Ligin 2. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz da Gençlerbirliği maçının 11'inde yer bulan bir başka oyuncu oldu.

Durica'nın yerine Mustafa Akbaş

Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Jan Durica'nın yokluğunda yeni transfer Hubocan'a görev vermezken Mustafa Akbaş'ı oynattı.

En son bordo-mavili takım forması altında geçen sezon ligin 25. haftasındaki Galatasaray maçında oynayan Mustafa Akbaş, 176 gün sonra sahaya çıktı.

Göztepe kadrosundan 3 değişlik

Yanal, ligin 3. haftasında 3-2 mağlup oldukları Göztepe maçı kadrosuna göre 3 oyuncu değişikliğine gitti.

Deneyimli teknik adam, Durica'nın yerine Mustafa Akbaş'ı, Bongonda'nın yerine yeni transfer Sosa'yı, Rodallega'nın yerine de sakatlıktan dönen Burak Yılmaz'a forma verdi.

Trabzonspor'da menisküs ameliyatı nedeniyle ligin ilk 3 haftası forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo da maç kadrosunda yer aldı.

Taraftar desteği

Trabzonsporlu taraftarlar, Gençlerbirliği karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren bordo mavili taraftarlar, tribünlerin büyük bir kısmını doldurarak takımlarına destek oldu.

Mesut Bakkal'ın ilk maçı

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat'ın yerine göreve başlayan Mesut Bakkal, bu sezon ilk kez takımının başında sahaya çıktı.

Başkent ekibinde 4. kez göreve getirilen Bakkal, bir dönem yardımcılığını yaptığı Ersun Yanal'a karşı yeni dönemindeki ilk sınavını verdi.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Rantie, Murat Duruer ve sakatlığı bulunan Aleksander Scekic, bordo-mavili takım karşısında görev alamadı.

Trabzonspor'un haberleşme ortaklarından Turkcell, Gençlerbirliği maçı öncesi yıldız golcü Burak Yılmaz'a özel bir telefon numarası hediye etti. 0561 ile başlayan ve 17 17 ile sona eren telefon numarası maç öncesinde Burak Yılmaz'a takdim edildi.