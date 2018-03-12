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Olcay Şahan ve Sosa'dan galibiyet açıklaması

Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından Trabzonspor forması giyen Olcay Şahan ve Jose Sosa açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor forması giyen Olcay Şahan, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
 
Olcay Şahan, ligde beşinci olabilmek için mücadeleye devam edeceklerini söylerken, Avrupa'da yer almak istediklerini dile getirdi.
 
İşte Olcay Şahan'ın maç sonundaki sözleri...
 
''Maçın hakimi bizdik, kazanmak istiyorduk. Zor bir süreçten geçiyoruz. Şampiyonluğa oynayamıyorsak, Trabzonspor'un yine en tepede savaşması gerekiyor. Avrupa şansımız var, her şey bizim elimizde. Kaybedebiliriz ama kötü mücadele edemeyiz. 5.'lik şansımız var.''
 
''Şampiyonluk şansımız kalmadı ama Avrupa şansımız hala var. Batuhan Artarslan, bu takımda şans bulamamıştı ama onun oyuna girmesine herkes sevindi. Süper Lig'de iyi işler yapacak.''
 
JOSE SOSA: ''AKILLI OYNADIK, GÜZEL GALİBİYET''
 
Maçın ardından Jose Sosa da kısa bir değerlendirme yaptı ve ''Sabırlı oynadık ve iyi bir oyun ortaya çıktı. İkinci yarı daha da iyiydik. Akıllı oynadık ve güzel bir galibiyet aldık'' ifadelerini kullandı.

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