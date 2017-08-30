Jose Sosa artık Trabzonspor'da
Üç büyüklerin transfer etmek istediği Jose Sosa, Trabzonspor'la anlaşmaya vardı.
İtalya basını, Trabzonspor'un uzun süredir ilgilendiği Jose Sosa ile anlaşmaya vardığını yazdı. Arjantinli oyuncuyla masaya oturan Bordo-Mavili yöneticiler ücret ve süre konusunda anlaştı. İddialara göre Karadeniz ekibi, Sosa'ya sezonluk 3 milyon euro garanti ücret vermeyi kabul etti. Yıldız oyuncu da buna karşılık, 'Olur' dedi. Ancak Milan'la yapılan görüşmelerde hâlâ net bir sonuç almamadı.
MONTELLA'DAN ONAY!
İtalyan ekibi, 4 milyon euroluk bonservis talebinde ısrarcı. Milan Teknik Direktörü Montella'nın yönetime, "Elimizdeki oyuncuları satmamız gerekiyor" demesine rağmen yönetim ağırdan alıyor.
(Akşam)
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