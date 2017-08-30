Jose Sosa artık Trabzonspor'da

İtalya basını, Trabzonspor'un uzun süredir ilgilendiği Jose Sosa ile anlaşmaya vardığını yazdı. Arjantinli oyuncuyla masaya oturan Bordo-Mavili yöneticiler ücret ve süre konusunda anlaştı. İddialara göre Karadeniz ekibi, Sosa'ya sezonluk 3 milyon euro garanti ücret vermeyi kabul etti. Yıldız oyuncu da buna karşılık, 'Olur' dedi. Ancak Milan'la yapılan görüşmelerde hâlâ net bir sonuç almamadı.

MONTELLA'DAN ONAY!

İtalyan ekibi, 4 milyon euroluk bonservis talebinde ısrarcı. Milan Teknik Direktörü Montella'nın yönetime, "Elimizdeki oyuncuları satmamız gerekiyor" demesine rağmen yönetim ağırdan alıyor.

(Akşam)