Jose Sosa: Beşiktaş'tan bana resmi teklif gelmedi

Trabzonspor yeni transferleri Jose Sosa, Volkan Şen ve Thomas Hubocan için imza töreni düzenledi.

Sosa'nın imza törenin yaptığı açıklamalar şöyle;

'Benim için zor bir karardı'

'Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Benim için zor alınan bir karardı. Ama doğru ve güzel bir karar aldığımı düşünüyorum.

Başkanın da söylediği gibi önemli bir sene olacak bu bizim için. Sadece bizim değil, hepimizin kenetlenerek başaracağı bir şey bu. Herkese tekrar selam ve saygılarımı sunuyorum. Biran önce çalışmalara başlamak istiyorum.'

Sosa'dan Beşiktaş sorusuna cevap

'Beşiktaş hakkında konuşmak zor. Bana resmi olarak teklif gelmedi. Zor, uzun süreç oldu. Bu anın tadını çıkarmak benim için önemli.

'Burak Yılmaz transferimde etkili oldu'

Takıma geri dönen Volkan Şen ise şunları söyledi;

'Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana tekrar kucak açtıkları için. Bu Trabzonspor formasıyla çok başarılı olmak istiyorum. Benim için çok zor bir süreçti. Ama sonunda çok mutlu olduğum birgün oldu bneim için. İnşallah sahada sadece futbola odaklaranak takıma katkı sağlamak istiyorum. Dün beni çok güzel karşılayan taraftara da çok teşekkür ediyorum. Hem benim hem kulübüm için çok güzel olmasını diliyorum.'

'Burak Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde bana çok yardımcı oldu. Bana hep inandı. Transferimde de etkili oldu."