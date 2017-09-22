Jose Sosa: Bu durum bize örnek olmazsa daha kötü duruma gideriz

Sosa, ''Maç, açıklanması zor bir hal aldı. Nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Sahanın içerisinde çok değişik şeyler gördüm. 3-0'dan sonra maç bizim diye düşünmüştük. Çok zor bir durum'' ifadelerini kullandı.

''DEĞİŞMESİ GEREKEN ŞEYLER"

Daha iyi olmaları gerektiğine dikkat çeken Arjantinli futbolcu, ''Büyük bir takımımız var ama sonuçta bu şekilde de sonuçlanabiliyor. Değişmesi gereken ya da daha iyi yapmamız gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. 3-0 öne geçtikten sonra daha iyi oynamamız gerekiyordu. Eğer böyle devam edersek ve alışkanlık haline gelirse bizim için çok kötü olur'' şeklinde konuştu.

''DAHA KÖTÜYE GİDEBİLİRİZ''

Bir değişiklik olmazsa daha kötüye gidebileceklerinin uyarısını yapan Sosa, ''Bu durum bize bir örnek olmalı. Örnek olmazsa daha kötü duruma gideriz. Herkes, kendi yaptığı hataların sorumluluğunu üstüne almak zorunda. Kendimizi daha iyiye yöneltip, devam etmemiz gerekiyor.'' dedi.

PEREIRA: ''BİR DAHA İSTEMİYORUZ''

Trabzonspor'un diğer bir futbolcusu Joao Pereira ise ''3-0 öne geçtik ama 4-3 kaybettik. Bu mağlubiyet kişisel değil takımsal hatalardan geldi. Bu hatalardan ders çıkartarak bir daha yaşamak böyle bir durum yaşamak istemiyoruz'' sözlerini kullandı.

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