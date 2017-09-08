Jose Sosa sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor’a transferi konusunda görüşmelere başlanan Jose Sosa bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti.
Trabzonspor’a transferi konusunda görüşmelere başlanan Jose Sosa bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kontrollerde futbolcuya kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, genel cerrahi muayenesi yapıldığı ve kan değerlerine bakıldığı belirtildi. Ayrıca futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de yapıldığı kaydedildi.
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