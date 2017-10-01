Jose Sosa: Taraftarımız merak etmesin, Beşiktaş'ı ben yıkacağım

Beşiktaş- Trabzonspor maçının bir isim için ayrı bir önemi olacak...

2015-2016 sezonunda Kartal'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Jose Sosa, uzun aradan sonra fakat başka takımın formasıyla Vodafone Park'a ayak basacak. Gösterdiği performansla Siyah-Beyazlı tribünlerin kalbini kazanan Tangocu, çok heyecanlı olduğunu söylerken, sahaya adım attığı andan itibaren Trabzonspor için canla başla mücadele edeceğini de sözlerine ekledi. Beyiktaş'a gol atmak istediğini söyleyen Sosa, şu ifadeleri kullandı;

"EKSİKLER BİZİM İÇİN AVANTAJ"

"Maçı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş tabii ki iyi takım. Tecrübeliler, son iki sezonda şampiyon oldular. Şu anki performansları da gayet iyi fakat 3 önemli oyuncudan yoksun karşımıza çıkacaklar. Bu bizim için bir avantaj. Beşiktaş'ı çok iyi tanıyoruz. Dersimize iyi çalıştık. Ben de bu maçta gol atmak istiyorum. Herkes benden bunu bekliyor. Taraftarımız merak etmesin, bu maç benim maçım olacak. Beşiktaş'ı ben yıkacağım. 90 dakika sonunda sevinen biz olacağız."

OLCAY VE SOSA'YA ÖZEL KARŞILAMA

Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçında takımın iki eski yıldızı Sosa ve Olcay Şahan'a güzel bir karşılama yapmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesi Siyah-Beyazlılar, her iki oyuncuyu da tribünlere çağırarak alkışlayacak. Taraftarlar ayrıca, maç esnasında bu ikiliye herhangi bir ıslıklı tezahürat yapmayacak. Taraftarlar, iki eski oyuncusunu bağrına basarak Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü protesto eden F.Bahçe'ye göndermede bulunacak.

OKAY DIŞARI ONAZI İÇERİ

Ersun Yanal, Alanya maçında stoperde oynayan ve kötü bir performans sergileyen Okay Yokuşlu'yu kulübeye çekecek. Deneyimi hoca, savunmada Durica-Uğur Demirok ikilisine görev verecek. Orta alanda ise Kucka ve Ogenyi Onazi oynayacak.

BURAK YILMAZ İĞNEYLE SAHADA

İkinci kez geldiği Trabzonspor'da yeniden fırtına estirmeye başlayan Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşmada forma giyebilmek için büyük fedakarlık yaptı. 5 maçta attığı 7 golle takımının en skorer ismi olmayı başaran kral'a, kasığındaki ağrıların artması nedeniyle hızlandırılmış tedavi programı uygulandığı ve iğne vurularak sahaya çıkacağı belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal, bu özverisi nedeniyle tecrübeli yıldıza özel olarak teşekkür etti.

Habertürk