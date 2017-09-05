Jose Sosa, Trabzonspor'a imzayı atıyor

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Milanlı yıldız Jose Sosa transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio?'nun haberine göre, Jose Sosa Trabzonspor ile anlaşma sağladı. Bordo Mavili ekip İtalyan kulübü Milan'a 6 milyon euro bonservis oyuncuya ise 3 yıllık 15 milyon euro (yıllık 5 milyon euro) maaş ödeyecek. Jose Sosa'nın 8 Eylül'e kadar İstanbul'a gelip Trabzonspor ile sözleşme imzalanması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Jose Sosa'yı Avrupa Ligi kadrosunda UEFA'ya bildirdi.

Milliyet