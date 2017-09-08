Jose Sosa transferi resmen açıklandı
Trabzonspor, Milan'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa'yı KAP'a bildirdi.
Transfer dönemi boyunca Arjantinli futbolcu Sosa'yı kadrosuna katmak için uzun uğraşlar veren Trabzonspor, mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavililer, Arjantinli futbolcuyu satın alma opsiyonulu kiralık olarak kadrosna kattığını duyurdu.
Trabzonspor'un KAP'A yaptığı açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa' nın geçici transferi konusunda AC Milan kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
AC Milan kulübüne geçici transfer bedeli olarak 1.350.000.-EUR ödenecektir.
Şirketimiz 15.01.2018 tarihine kadar 3.400.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma hakkına sahiptir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
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