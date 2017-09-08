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Jose Sosa transferi resmen açıklandı

Trabzonspor, Milan'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa'yı KAP'a bildirdi.

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Transfer dönemi boyunca Arjantinli futbolcu Sosa'yı kadrosuna katmak için uzun uğraşlar veren Trabzonspor, mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavililer, Arjantinli futbolcuyu satın alma opsiyonulu kiralık olarak kadrosna kattığını duyurdu.
 
Trabzonspor'un KAP'A yaptığı açıklama şöyle:
 
Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa' nın geçici transferi konusunda AC Milan kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
 
AC Milan kulübüne geçici transfer bedeli olarak 1.350.000.-EUR ödenecektir.
Şirketimiz 15.01.2018 tarihine kadar 3.400.000.-EUR bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma hakkına sahiptir.
 
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,

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