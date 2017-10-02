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Jose Sosa'dan 'En büyük Trabzon' paylaşımı

Dün akşam Vodafone Park'ta ıslıklanan Jose Sosa, sosyal medya hesabından 'En büyük Trabzon' paylaşımında bulundu.

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Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde Milan'a transfer olan ve bu sezon Trabzonspor'a transfer olan Sosa yaptığı paylaşım ile olay yarattı. Dün akşam oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçında Beşiktaşlı taraftarların tepkisine maruz kalan Sosa, ısınmalar sırasında Vodafone Park'da ıslıklandı.

2-2 beraberlik ile biten maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arjantinli yıldız, Beşiktaşlı taraftarlardan tepkisini çekerken, Trabzonsporlu taraftarların övgüsünü aldı.

İşte Sosa'nın yaptığı paylaşım!
 
Dun akşamki gibi sonuna kadar mucadele edeceğiz. Hep birlikte buyuk başarılara imza atabilirz. Desteginiz için çok teşekkur ederim. En Buyuk Trabzon!

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