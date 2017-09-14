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Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un Sosa transferinde zorluk çıkardığı iddia edilen Carolina Alurralde, Trabzon'a geldi.

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Aylardır Sosa transferini bitirmek için uğraşan Trabzonspor, oyuncunun eşini ikna çabaları sonrası mutlu sona ulaşmıştı.

İstanbul ve Milano'dan sonra Trabzon'da yaşayacak olan Sosa'nın eşi dün özel uçakla Trabzon'a geldi.

Sosa ailesi Kaşüstü'nde oturacak.

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