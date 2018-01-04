Jose Sosa'nın Trabzonspor'dan ayrılacağı iddia edildi
Arjantin Premier Lig ekibi San Lorenzo´nun, Trabzonspor´un orta saha oyuncusu Jose Sosa´ya talip olduğu iddia edildi.
Arjantin basınında yer alan habere göre ligde zirve mücadelesi veren San Lorenzo, Bordo-Mavili takımın tecrübeli oyuncusu Jose Sosa´yı gündemine aldı. Haberde zirvede Boca Juniors ile çekişen San Lorenzo´nun 32 yaşındaki oyuncu ile hücum hattını zenginleştirmek istediği belirtilirken, Sosa´nın şuanda Trabzonspor´da kazandığı yıllık ücretin fazla olduğu ve bu nedenle transferin gerçekleşmesinin zor göründüğü de kaydedildi.
Trabzonspor formasıyla bu sezon lig ve kupada 11 maçta 771 dakika süre alan Jose Sosa, 1 asistlik performans sergiledi.
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