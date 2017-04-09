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Advocaat'tan Josef de Souza'ya yeni görev

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Josef de Souza’dan hücuma daha çok katkı sağlamasını istedi.

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Hollandalı teknik adam, Mehmet Topal ile benzer özelliklere sahip olsa da Brezilyalı futbolcudan hücumu ön planda tutmasını dile getirmişti. Ancak bu istek sadece birkaç maçta gerçekleşti. Advocaat, Souza’dan, son oyna nan Kayserispor maçında olduğu bugün de öne çıkışlar yapmasını bekliyor. Kayserispor maçında klas bir asist yapan ve kafa golüyle maçı koparan isim olan futbolcu önde oynadığı zaman takıma katkısı daha farklı oluyor.

Souza geride kaldığı zaman savunma daha kalabalık oluyor ve rakip takımın hücum yapmasını engelliyor. Ancak bu tablo, deplasman maçlarında ya da takım önde olduğu sırada avantaj sağlıyor. İç saha maçlarında ise bu konuyla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Hücum yükü tamamen Lens ve Alper’e kalıyor. Sarı-lacivertliler, Souza’nın katkısı ile hücuma bir kişi daha fazla katılma şansı buluyor. Bu durum, Alper, Lens, Van Persie ve Aatif gibi isimleri de daha etkin yapıyor.

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