Josef de Souza Flamengo'dan teklif aldığını ancak Brezilya'ya dönmeyi düşünmediğini belirtti

Fenerbahçeli Josef de Souza Espn Brezilya'ya konuk oldu. Deneyimli futbolcuya kariyerini ülkesinde sürdürmek isteyip istemediği soruldu. Brezilyalı oyuncu bu soruya net cevap verdi. Josef, Flamengo yöneticisi Rodrigo Caetano'nun kendisine sözlü bir transfer teklifi sunduğunu ve kendisinin de bunu reddettiğini açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcu "Açık konuşmak gerekirse bunun gerçekleşmesi zor. Sao Paulo'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gitmem yeniden Avrupa'da oynama isteğimden kaynaklanıyordu. Elbette finansal olarak da düşündüm. Eğer Brezilya'ya dönersem bu geri adım atmak olur. Ülkemden herhangi bir kulübe dönmekle ilgili bir amacım yok. Avrupa'da kalmayı tercih ederim. Menajerime Brezilya'dan gelen teklifleri filtrelemesi ve onlarla pazarlık bile yapmaması talimatını verdim. Bunlar benim için bir şey ifade etmiyor." dedi.

Josef ayrıca futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Ntvspor