Josef de Souza: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bence dünyanın en büyük derbisi

Samandıra Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları şöyle:

Soldado :

'Final gibi bir maça çıkacağız'

Roberto Soldado:

'Tüm oyuncular olarak maçın öneminin farkındayız. Sezon başında bu maçı ne zaman oynayacağız diye bakarsınız. Alacağımız 3 puan 3 puandan daha fazla. Deplasmanda oynayacağımız gerçeği var. 3 puanla taraftarlarımızı mutlu etmek ve galibiyet serisini yakalamak istiyoruz. Yukarıya doğru çıkmak ve Galatasaray’a daha da yaklaşmak istiyoruz. Final gibi bir maça çıkacağız. Takım olarak bakış açımız böyle. Farkı indirmek istiyoruz. Galatasaray’ın da zorlu maçları var. Galatasaray’ı yenerek dönmek istiyoruz. Kendimize inanıyoruz. Oradan galibiyetle dönebileceğimize ve galibiyet serisi başlatacağımıza kesinlikle inanıyoruz.'

'Tansiyonu yüksek bir maç olacak'

'Hepimiz önceki dönemlerde derbiler oynadık. Bu maçların nasıl olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu derbinin tutku anlamında farklı olduğunu düşünüyorum. İnsanların bu derbiyi nasıl beklediğini gayet iyi biliyoruz. Tansiyonu yüksek bir maç olacak. Farkındayız. Biz 3 puan istiyoruz. Hasan Ali ve Josef’in mutluluklarını yaşamak istiyorum. Ben de gol atarak bu derbide katkı sağlamak istiyorum.'

'Sezon başında biriysel hatalar yaptık'

Hasan Ali Kaldırım:

'Sezon başında aramıza çok sayıda katılan arkadaşlarımız oldu. Ülke futboluna alışmaları zaman oldu. Sezon başında bireysel hatalar yaptık. Puan farkı biraz açıldı. Bu fark tabii ki önemli. Galatasaray maçı puan farkından sonra daha da önem kazandı. Gelecek haftalardaki gidişatımızı da belirleyecek bir maç oldu. O açıdan önem kazandı. Yardım organizasyonuyla ilgili de bu organizasyonu dijital medyadan duydum. Bilgi aldım, okudum, araştırdım. Mata ile iletişime geçtim ve katılmak istediğimi söyledim. O da teşekkür etti. Mutlu olduklarını belirtti. Güzel bir organizasyon. Futbol dünyada önemli bir güce sahip. Sahada nasıl takım halinde kazanıyorsan burada da aynı projede olmak amaç. Ben de katılmak istedim. Türkiye’den ilk oyuncu oldum. Ümit ediyorum ki diğer insanlar da katılır. Bu organizasyon umarım büyür ve herkes katılım gösterir.'

'Derbiyi anlatmaya gerek yok'

'Tabii ki takım arkadaşlarımıza derbiyi anlatmaya gerek yok. Dünya çapında bir derbi olduğu için herkes derbiyi iyi biliyor. Ama biz atmosferi ve maçta olabilecekleri anlatmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle idmanlara herkesin isteği ve arzusu üst düzeyde. Bu net görünüyor. Herkes derbinin bilincinde'

'Beşiktaş maçının G.Saray maçıyla kıyası olmaz'

Josef de Souza:

'Dil meselesi nedeniyle ben gerekli bilgileri arkadaşlarımıza anlatıyorum. Yeni gelen arkadaşlarımıza derbinin büyüklüğünü anlatmaya çalıştım. Örneğin Soldado, Real-Barcelona derbisini yaşamış bir oyuncu. Ben de Brezilya ve Portekiz’de derbi oynadım. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bence dünyanın en büyük derbisi. Beşiktaş maçından önce de arkadaşlarımızla konuştuk. O maçtan önce bile, bu karşılaşmanın Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla kıyası olmaz dedim. Bu bilgileri verdim. Bizi nasıl bir atmosferi beklediğini biliyoruz. Umarız derbiden istediğimiz sonuçla döneriz.'

'Mütevazi bir şekilde gideceğiz'

'Pazar günü Türkiye'nin en büyük derbisine çıkacağız. Mütevazi bir şekilde maça gideceğiz. Hedefimiz oradan galibiyetle dönmek. Malatyaspor maçındaki ritmi Galatasaray karşılaşmasına yansıtmak istiyoruz.'

(Ajansspor)