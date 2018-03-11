Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Josef de Souza: Oyun olarak iyi değildik ama kazandık

Fenerbahçeli Josef de Souza, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçeli Josef de Souza, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda kazanmaları hakkında görüşlerini dile getiren Josef de Souza, "Kazanmak önemliydi. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyun olarak iyi değildik ama kazandık. Herkes çok istekliydi ve istediğimizi aldık." dedi.

Galatasaray derbisi için açıklama yapması istenen Josef de Souza, "Her galibiyet özgüven açısından önemlidir. Şimdi derbi var, bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadıklarımızı anlatsak, derdimiz Bolu Dağı´nı aşar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadıklarımızı anlatsak, derdimiz Bolu Dağı´nı aşar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA