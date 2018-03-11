Josef de Souza: Oyun olarak iyi değildik ama kazandık

Fenerbahçeli Josef de Souza, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda kazanmaları hakkında görüşlerini dile getiren Josef de Souza, "Kazanmak önemliydi. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyun olarak iyi değildik ama kazandık. Herkes çok istekliydi ve istediğimizi aldık." dedi.

Galatasaray derbisi için açıklama yapması istenen Josef de Souza, "Her galibiyet özgüven açısından önemlidir. Şimdi derbi var, bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.

(Sporx)