Josef De Souza: Pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza son ana kadar pes etmeyeceklerini ifade etti.

8 haftayı da galibiyetle kapatmak istediklerini ifade eden Josef, "Derbilerde her zaman detaylar belirleyici olur, maçın sonlarına doğru pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Önümüzde 8 maç var ve pes etmeden son ana kadar mücadele etmek zorundayız. Bugün bütün planlarımızı kazanmak üzerine kurduk, uzun yıllardır Galatasaray burada kazanamıyordu ve bu seriye bir yenisini daha eklemek istedik ama olmadı" dedi.