Josef de Souza resmen Al Ahli'de
Fenerbahçe Kulübü, Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli'ye transferini borsaya bildirdi.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada;
"Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.000.000 € (Onikimilyon Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."
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