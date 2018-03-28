Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Josef de Souza takımı topluyor!

Fenerbahçe'de lige verilen milli aranın ardından dönüş başlıyor. Josef De Souza, takım arkadaşlarını bir araya getirecek bir organizasyon planlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza takım arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelecek. Takımın önemli isimlerinden olan Brezilyalı yıldız kritik haftalar öncesi düzenlenecek yemekle takımın kenetlenmesini ve moral bulmasını amaçlıyor.

Maçların tamamında oynayan ve milli takım arasını dinlenerek geçiren başarılı futbolcunun kendisini toparladığı ve son sekiz haftaya hazır gireceği belirtildi. Souza, yorgunluğa bağlı olarak sakatlık sınırında oynuyordu.

(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuryeden akılalmaz tavır! Pizzaya tükürüp cep telefonuna kaydetti

Kuryeden akılalmaz tavır! Pizzaya tükürüp cep telefonuna kaydetti

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

İşte dünyanın en pis şehirleri

İşte dünyanın en pis şehirleri

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA