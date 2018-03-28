Josef de Souza takımı topluyor!
Fenerbahçe'de lige verilen milli aranın ardından dönüş başlıyor. Josef De Souza, takım arkadaşlarını bir araya getirecek bir organizasyon planlıyor.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza takım arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelecek. Takımın önemli isimlerinden olan Brezilyalı yıldız kritik haftalar öncesi düzenlenecek yemekle takımın kenetlenmesini ve moral bulmasını amaçlıyor.
Maçların tamamında oynayan ve milli takım arasını dinlenerek geçiren başarılı futbolcunun kendisini toparladığı ve son sekiz haftaya hazır gireceği belirtildi. Souza, yorgunluğa bağlı olarak sakatlık sınırında oynuyordu.
(Milliyet)
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