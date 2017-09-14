Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Josef de Souza WBA'ya gitmeyince Krychowiak direkten döndü

Fenerbahçe’nin Josef’in ayrılması halinde PSG’nin yıldızı Grzegorz Krychowiak’ı kadroya katmak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe’nin Josef’in ayrılması halinde PSG’nin yıldızı Grzegorz Krychowiak’ı kadroya katmak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Ancak ilginç tesadüf yaşandı. Josef’e imza attıramayan West Bromwich de Polonyalı futbolcuya yöneldi.

İngiliz ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu Fransız devi PSG’den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tendürek Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tendürek Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA