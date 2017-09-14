Josef de Souza WBA'ya gitmeyince Krychowiak direkten döndü
Fenerbahçe’nin Josef’in ayrılması halinde PSG’nin yıldızı Grzegorz Krychowiak’ı kadroya katmak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe’nin Josef’in ayrılması halinde PSG’nin yıldızı Grzegorz Krychowiak’ı kadroya katmak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
Ancak ilginç tesadüf yaşandı. Josef’e imza attıramayan West Bromwich de Polonyalı futbolcuya yöneldi.
İngiliz ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu Fransız devi PSG’den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
(Fanatik)
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