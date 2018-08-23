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Josef de Souza'dan Fenerbahçe'ye, Galatasaray ile veda

Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, taraftarlara Galatasaray maçında attığı golü hatırlatarak veda etti.

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Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, sosyal medyadan taraftarlara Galatasaray maçı görseliyle veda etti.
 
Galatasaray'a 2016-17 sezonunda 90+1. dakikada attığı golünn bir fotoğrafını paylaşan Brezilyalı oyuncu, "90+1. Her zaman kalbimde olacaksın Fenerbahçe" mesajını yolladı.
 
Fenerbahçe, 2016-17 sezonu 28. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı Josef de Souza'nın 90+1. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 mağlup etmişti.

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