Josef de Souza'dan Fenerbahçe'ye, Galatasaray ile veda
Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, taraftarlara Galatasaray maçında attığı golü hatırlatarak veda etti.
Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, sosyal medyadan taraftarlara Galatasaray maçı görseliyle veda etti.
Galatasaray'a 2016-17 sezonunda 90+1. dakikada attığı golünn bir fotoğrafını paylaşan Brezilyalı oyuncu, "90+1. Her zaman kalbimde olacaksın Fenerbahçe" mesajını yolladı.
Fenerbahçe, 2016-17 sezonu 28. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı Josef de Souza'nın 90+1. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 mağlup etmişti.
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