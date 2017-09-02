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Josef de Souza'dan Lens'e 'Gerçek budur' göndermesi

Fenerbahçeli Josef de Souza'nın 'Gerçek budur' paylaşımı, Beşiktaş'ın yeni transferi Lens'in 'Gerçekler acıtır' sözlerine yanıt olarak yorumlandı.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin yıldızı Josef de Souza, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı Jermain Lens’e göndermede bulundu.

West Bromwich Albion’un transfer etmek istediği ancak takımda kalacağı açıklanan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Instagram hesabında geçen sezon Galatasaray deplasmanında attığı golden sonraki fotoğrafını paylaştı ve “Gerçek budur” yazdı.

Geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen ve bu sezon Beşiktaş’a transfer olduktan sonra çektiği videoda “Gerçekler acıtır” ifadelerini kullanmıştı.

Josef de Souza’nın bu paylaşımı da siyah beyazlı oyuncuya yanıt olarak algılanırken başarılı futbolcunun İngiltere’ye transfer olmayıp Fenerbahçe’de kalmasıyla ilgili de olabileceği şeklinde yorumlandı. 

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