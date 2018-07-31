Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Josef de Souza'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha futbolcusu Josef de Souza, hakkında çıkan transfer dedikodularına sosyal medya hesabından cevap verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Premier Lig transfer iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. 
 
Josef, Instagram hesabından "Fenerbahçe'de mutluyum, sosyal medyaya inanmayın." paylaşımında bulundu.
 
Öte yandan Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'yı transfer edeceği iddiaları, Brezilya'da da heyecan yarattı.
 
İngiliz ekibinin Josef için Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro transfer teklifi ettiği iddiasının ardından Brezilya basını, transfer satışının %4'ünün Josef'in eski takımı Vasco da Gama'ya gideceğini belirtti.
 
ESKİ KULÜBÜNE 480 BİN EURO
 
Sözleşme şartlarına göre yetiştirme bedeli olarak satışın %4'ünü alacak olan Brezilya ekibi, iddia edildiği gibi Josef'in Crystal Palace'a 12 milyon Euro'ya satılırsa kasasına 480 bin Euro koymuş olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bodrum’da kürekle şahin öldüren adam bu kadarına da pes dedirtti

Bodrum’da kürekle şahin öldüren adam bu kadarına da pes dedirtti

İşte bedelli askerlikten faydalanabilecek futbolcular

İşte bedelli askerlikten faydalanabilecek futbolcular

Üniversite taban puanları 2018! - ÖSYM ile üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu yayınlandı m

Üniversite taban puanları 2018! - ÖSYM ile üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu yayınlandı m

YKS 2018 sınav sonuç yorumları

YKS 2018 sınav sonuç yorumları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA