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Josef de Souza'nın neden West Bromwich'e gitmediği ortaya çıktı

İngiltere’nin West Bromwich Albion kulübüne transferi son anda yatan Josef de Souza’nın neden takımda kaldığı ortaya çıktı.

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Bilindiği gibi Başkan Aziz Yıldırım, 11 milyon euroluk teklife rağmen Brezilyalı oyuncuyu ilk önce göndermek istememiş ancak Souza’nın ısrarı üzerine geri adım atmıştı. Fenerbahçe Yönetimi bu transfer için İngiliz ekibi ile ödeme planı konusunda görüşmelere başladığı sırada Brezilyalı oyuncunun sözleşmesine konulmak istenen birkaç özel madde nedeniyle takımda kalmaya karar verdiği öğrenildi.

West Bromwich’in küme düşmeleri halinde Souza’nın alacağı para konusunda bir takım indirimler içeren maddeleri gündeme getirmesi üzerine transfer son dakikada askıya alındı. Bunun üzerine Premier Lig ekibi PSG’de forma giyen Polonyalı futbolcu Grzegorz Krychowiak’ı renklerine bağladı. 

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