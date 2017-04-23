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Josef de Souza Galatasaray'ı yıkan golü anlattı

Fenerbahçe'ye Galatasaray karşısında galibiyeti getiren Josef, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 90+1'de attığı golle galip gelmesinin ardından sarı-lacivertli takımda büyük coşku yaşandı. Galibiyet golünü atan Josef de Souza, "Maça bir sakatlık sorunu yaşayarak çıktım, doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Benim için ya da takımımımız için iyi bir karşılaşma değildi, istediğimiz oyunu oynayamadık ama derbilerde her zaman skoru almak çok önemlidir. Umarım önümüzdeki haftalarda daha iyi bir performans sergileriz ve taraftarımızı mutlu ederiz.Gol atmak her zaman güzeldir ve bu golü Türkiye'nin en büyük derbisinde atıyorsanız ayrıca güzeldir" dedi.

Galibiyeti değerlendiren Alper Potuk, "Bu derbiler her zaman bayram havasında olur, bugün de aldığımız galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Sahaya çıktığımız zaman aklımızda tek şey vardı; skoru almak. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, bundan sonraki haftalarda da iyi bir performans sergileyerek hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

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