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Josef'i isteyen WBA Krychowiak'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçeli Josef de Souza'nın transfer olması beklenen West Bromwich Albion, PSG'den Grzegorz Krychowiak'ı renklerine bağladı.

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Fenerbahçe'de Josef de Souza ile ilgilenen İngiltere'nin West Bromwich Albion ekibi Brezilyalı oyuncunun transferinden vazgeçebilir. 
 
İngiliz ekibi, PSG forması giyen Polonyalı orta saha Grzegorz Krychowiak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
 
West Brom teknik direktörü Tony Pulis'in ısrarla istediği bu transferin ardından, Ada basınında Josef transferinin 2. plana atıldığı bilgisi paylaşıldı. 
 
Polonyalı oyuncu Grzegorz Krychowiak, PSG'ye Sevilla'dan transfer edilmiş ve yaklaşık 34 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.
 
JOSEF TRANSFERİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
 
Josef de Souza'nın transferi konusunda dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Mehmet Topal'ın kötü performansı sonrası Josef için gelen 11.5 milyon Euro'luk teklifi reddeden Aziz Yıldırım, Brezilyalı oyuncu ağlayınca yumuşadı.
 
West Bromwich Albion'un (WBA) 8 milyon Euro'dan başladığı pazarlıkta daha sonra 11.5 milyon Euro'ya çıkması sonucu bitme aşamasına gelen Josef de Souza transferi, Mehmet Topal'ın Gençlerbirliği maçındaki kötü performansı sonrası az daha yatıyordu.
 
Topal'ın formsuzluğu ve hataları nedeniyle orta sahada sıkıntı yaşayacaklarını düşünen başkan Aziz Yıldırım'ın önce teklifin reddedilmesini istediği ancak daha sonra yöneticilerin ısrarları ile transfer için yeniden görüşmelere başlandığı belirtiliyor.
 
Sporx

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