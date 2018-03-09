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Joshua Kimmich 5 yıl daha Bayern Münih'te

Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, Joshua Kimmich'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern  Münih, Joshua Kimmich'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresinin 3 yıl daha uzatılarak  30 Haziran 2023 tarihine getirilmesi konusunda Alman oyuncuyla anlaşmaya  varıldığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren 23 yaşındaki yetenek,  "Kendimi en yüksek seviyede geliştirmeme olanak sağladığı için kulübüme hep  minnettar oldum. Gelişimimi sürdürerek Bayern Münih ve milli takımdaki yerimi  daha da sağlamlaştırmak istiyorum." diye konuştu.

Avrupa'nın en yetenekli sağ bekleri arasında gösterilen Alman oyuncu,  bu sezon Bayern Münih formasıyla 33 maçta 4 gol attı.

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