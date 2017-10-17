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Josue'nin sakatlığı oyuncuyu ağlattı

Bursaspor maçında sakatlanan Osmanlıspor'un yıldızı Josue stattan ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Portekizli oyuncunun ayak bileğinde kırık şüphesi var.

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Osmanlıspor’un Portekizli oyuncusu Filipe Josue, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı. 27 yaşındaki oyuncu stattan ayrılırken, gözyaşlarını tutamadı.

Josue’nin ayak bileğinde kırık şüphesinin olduğu öğrenildi.

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