Josue'nin sakatlığı oyuncuyu ağlattı
Bursaspor maçında sakatlanan Osmanlıspor'un yıldızı Josue stattan ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Portekizli oyuncunun ayak bileğinde kırık şüphesi var.
Osmanlıspor’un Portekizli oyuncusu Filipe Josue, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı. 27 yaşındaki oyuncu stattan ayrılırken, gözyaşlarını tutamadı.
Josue’nin ayak bileğinde kırık şüphesinin olduğu öğrenildi.
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